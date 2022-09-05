مواطنون يشيدون بمعرض «أهلا مدارس» في سوهاج.. يوفر الوقت والمال

أشاد عدد من أهالي محافظة سوهاج بمعرض «أهلا بالمدارس» المقام بجوار استاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر، والذي يوفر المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق.

المعرض يوفر السعر والوقت والجهد

وقال «محمد وحيد»، أحد الأهالي الذين توجهوا للمعرض لشراء الأدوات المدرسية، إنه حصل على الأدوات المدرسية لـ3 من أبنائه بتخفيض أكثر من 100 جنيه، وفقا لحديثه، «اشتريت من المعرض 30 كشكول و10 أقلام وألوان وكراسات رسم وبرايات لـ3 أطفال بالابتدائي، ووفرت تقريبا 100 جنيه عن أي مكتبة تانية».

فيما قالت «رانيا علاء»، من أهالي سوهاج، إنه فضلا عن الأسعار المخفضة في المعرض، فهو يحتوي على المستلزمات المدرسية كاملة، وكلها داخل مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد بالشراء، خاصة على الأمهات اللاتي يتحملن عناء البحث وشراء أدوات الدراسة لأبنائهن.

افتتاح معرض السلع التموينية ومستلزمات المدارس

يذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، افتتح معرض «السلع التموينية ومستلزمات المدارس»، أمس، أمام استاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر في حي شرق، ويضم 9 عارضين لكافة المستلزمات المدرسية والسلع التموينية.

وأوضح محافظ سوهاج أن المعرض يعمل على توفير احتياجات الأسر بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب الموسم الدراسي الجديد.