خطوات إعادة إرسال الرقم السري لبطاقة التموين.. طرق بسيطة اتبعها

يسيطر النسيان على عقول العديد من الأشخاص في مختلف المواقف، ومنها فقدان كلمة المرور لبطاقات الدعم التموينية، إذ يواجه كثير من المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني مشكلة في عدم تمكنهم من صرف الحصص والمقررات المخصصة لهم بشكل شهري، وذلك بسبب نسيان الرقم السري للبطاقة، ولذلك يبحثون عن طرق إعادة إرسال الرقم السري لبطاقة التموين.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» خطوات إعادة إرسال الرقم السري لبطاقة التموين، الذي يكون المواطنين في حاجة إليه عند ضرب البطاقة في ماكينة الصرف لاستكمال صرف الحصص التموينية شهريا.

خطوات إعادة إرسال الرقم السري لبطاقة التموين

وجاءت خطوات خطوات إعادة إرسال الرقم السري لبطاقة التموين وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان لها كما يلي:

توجد عدة طرق لإعادة الرقم السري لبطاقة التموين، حيث يمكن للشخص اختيار المناسب له منها.

الخطوة الأولى: تكون عن طريق إرسال رسالة نصية مدون بها رقم «1» إلى الرقم «9136».

الخطوة الثانية تكون عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم «91237» وبعدها ستتلقى رسالة بالرقم الجديد.

كما يوجد طريقة أخرى لاستعادة الرقم السري لبطاقة التموين الخاصة بك، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر، عن طريق إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم، ثم اختيار المحافظة التي تتبعها البطاقة وصاحبها، ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم الضغط على خدمات للمواطن، واختار إعادة إرسال الرقم السري.

وبعد اختيارك لأي من الخطوات السابقة، ترد وزارة التموين برسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لدى شركات الاتصالات، مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين، والتي تمكن صاحبها من صرف السلع والحصص المقررة بشكل شهري وفقا لما تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية من حصص لكل أسرة وفق عدد أفرادها.