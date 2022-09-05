خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022.. وقيمة الزيادة الاستثنائية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022، للاستفادة منها بصرف السلع التموينة، ولهذا كثرت عمليات البحث عن الخطوات عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، لمعرفة الطريقة الصحيحة لتنشيط المستخدمين للبطاقات التموينية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022.

خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022

ويمكن القيام بـ خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 إلكترونيًا، عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال عدة إجراءات، كالتالي:

أولا: يتم فتح بوابة مصر الرقمية واختيار خدمة التموين ثم اختيارأيقونة تفعيل بطاقة التموين، وملء وإدخال بيانات البطاقة التموينية، كتابة بيانات المستفيدين المدرجين على بطاقة التموين، الضغط على موافق، ثم الضغط على التالي ومنها يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تنشيط بطاقة التموين.

الطريقة الثانية لتفعيل وتنشيط بطاقة التموين 2022، تتم من خلال إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول مدون بها رقم 1 إلى الرقم 9136، ليتم بعد ذلك استلام المواطن رسالة عبر الهاتف مدون بها الرقم السري والكود الخاص بالبطاقة التموينية لتفعليها على الفور.

زيادة التموين 2022 الاستثنائي

وانطلقت الشهر الجاري صرف زيادة التموين الاستثنائي 2022، الذي تقدر قيمته 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، وفقًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، إذ تستعد المنافذ والمخصصات التموينية لطرح مجموعة من السلع الجديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.