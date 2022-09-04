سعر زيت التموين اليوم.. 4 زجاجات الحد الأقصى على كل بطاقة

استقر سعر زيت التموين اليوم عند 23 جنيهًا سعر الزجاجة وزن 800 مللي، التي تطرحها وزارة التموين لدى منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية، لصرف المقررات التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، إذ تشهد منافذ بقالي التموين حاليًا صرف مقررات شهر سبتمبر 2022 بالتوزاي مع صرف السلع التموينية، ضمن زيادة دعم التموين الجديدة لكل من تسلم رسالة بإدراج 100 جنيه زيادة على البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر.

استقرار سعر زيت التموين اليوم

وجاء سعر زيت التموين اليوم، للمواطن على بطاقة التموين عند 23 جنيهًا مساويًا لسعره على مدار الأشهر الماضية منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن، وذلك بسبب المخزون الاستراتيجي الذي تمتلكه وزارة التموين من الزيت الذي يصل إلى 6 أشهر، فضلًا عن استمرار تعاقد هيئة السلع التموينية لمزيد من المنتقصات لتوريد الزيت الخام.

حصة بطاقة التموين من الزيت

وتحصل بطاقة التموين على حصتها من سلعة الزيت بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، إذ تحصل البطاقة المدرج عليها 3 أفراد على 3 زجاجات من الزيت، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها 6 أفراد على 4 زجاجات فقط تطبيقا لقرار الحد الأقصى المحدد بـ 4 زجاجات زيت.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا لمنافذ بقالي التموين

فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كمية ثابتة من زيت التموين يوميًا لمنافذ بقالي التموين، إذ يتم ضخ يوميًا 3 آلاف طن من الزيت، فضلًا عن ضخ 4 آلاف طن من السكر، و1000 طن من الأرز و1000 طن من المكرونة، فيما كثفت وزارة التموين ضخ هذه الكميات لسد صرف زيادة الدعم التمويني.