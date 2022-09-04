تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022.. خطوات بسيطة

عند السفر أو نقل محل الإقامة من مكان لآخر، يحتاج المواطن إلى تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022، ويتساءل الكثيرون عن كيفية فعل ذلك حتى يتسنى لهم صرف حصصهم ومقرراتهم التموينية بشكل منتظم ومن أقرب مكان إليهم.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022 إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، كما تتوافر تلك الخدمة في مكاتب التموين بجميع أنحاء الجمهورية.

تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022

ويوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022، إذ يمكن تحويل بطاقة التموين، من خلال الذهاب للمكتب التمويني التابع له المواطن في محل الإقامة، وتسليم صورة من بطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية، أو عبر بوابة مصر الرقمية من خلال ما يلي:

1- في البداية يجب الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- وبعدها يتم اختيار أيقونة التموين.

3- ثم يتم تسجيل الدخول بالحساب الذي تمّ إنشائه على البوابة.

4- وبعدها يتم النقر على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

5- ثم يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

6- ثم انقر على كلمة «التالي».

7- وبعدها يتم تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

8- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

9- عرض أكثر من بدال.

10- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

11- الضغط على «التالي».

12- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنَّه تمّ إرسال طلبك بنجاح.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وتشترط وزارة التموين لنقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى، أن يتمّ تغيير محل إقامة المواطن إلى المحافظة التي يرغب في نقل بطاقة التموين لها.