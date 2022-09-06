ماراثون دراجات في مدينة السادات احتفالا بـ44 عاما على إنشائها

نظم جهاز تنمية مدينة السادات، ماراثون للدراجات لقاطني المدينة، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع ودعوة المواطنين إلى ممارسة الرياضة، وذلك في إطار احتفال جهاز تنمية مدينة السادات بالذكرى الـ44 على إنشاء المدينة.

ماراثون دراجات في مدينة السادات

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنّ الماراثون انطلق من أمام مقر الجهاز مرورا بـ«طريق طلعت حرب - شارع أحمد إسماعيل - شارع أبو بكر الصديق - شارع جمال عبدالناصر - طريق البنوك - ميدان السادات - طريق البارميتر»، وانتهاءً بمقر الجهاز بطول 10 كيلو مترات بمشاركة 500 مشارك من مختلف الأعمار.

المشاركون في الماراثون

شارك في الماراثون: المهندس رجب سالمان، ومسؤولو الجهاز، وأحمد مرجان، رئيس مجلس أمناء مدينة السادات، ولفيف من القيادات التنفيذية لمدينة السادات وممثلو المجتمع المدني، والمحاسب محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادي إنتر سيتي، الراعي الرسمي للماراثون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي نهاية الفعالية، تقدم المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات، بالشكر لكل من شارك وأشرف على رعاية الماراثون، موجّها بتنظيم أكبر قدر من الاحتفالات والفعاليات التي تدخل البهجة والسرور على أهالي المدينة.