«الإسكان» تجدد تحذيراتها حول الإعلانات الوهمية: التزموا بصفحاتنا الرسمية

جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراته لجميع المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بشأن ضرورة عدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية التى تحمل اسم الصندوق، ومن ثم تنشر تفاصيل وهمية عن إعلانات للوحدات السكنية، تزعم أنها إعلانات جديدة للإسكان الاجتماعى.

صندوق الإسكان الاجتماعى

وقال الصندوق إن هذه الصفحات تستهدف الربح، وهي لا تمت بصلة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

لذا نوه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى بيان له، عبر الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على ضرورة إلتزام المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، بمتابعة الصفحات الرسمية للصندوق، والتى سيتم الإعلان خلالها عن أى طرح جديد تابع للصندوق.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الصفحات الرسمية للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعى.

الصفحات الرسمية للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يمكن متابعة إعلانات طرح شقق الإسكان الاجتماعى، من خلال هذه الصفحات:

- الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg.

- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريعلى موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg.

كما حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الطرق ووسائل التواصل، يتمكن من خلالها العميل التواصل مباشرة مع الصندوق، سواء إلكترونيا، أو عن طريق خدمة العملاء.

وذلك من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي.