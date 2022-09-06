انطلاق برنامج تدريبي في الأزهر لتنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية

شهدت منطقة القاهرة الأزهرية افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث جاء البرنامج التدريبي بعنوان دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية

ويتناول البرنامج التدريبي تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، بمسرح معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، و بحضور الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وربيع زكي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور حسن جاويش مدير أكاديمية المعلم.

واستضافت منطقة القاهرة الأزهرية بحضور الشيخ محمود سالم رئيس الإدارة المركزية، المدربين المعتمدين من أكاديمية المعلم، من جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وعددهم 196 مدربا، حيث قامت إدارة التدريب بمنطقة القاهرة الأزهرية، بالتنظيم التدريب.

جاء ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتعليمات الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف بقيادة عادل قطب مدير عام الإدارة، والدكتور مظهر حمادي، والدكتور ياسر الشريعي، أعضاء الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات.

قطاع المعاهد الأزهرية

وزار وكيل قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني، بزيارة مركز نشر ثقافة الجودة، بمركز الفاروق، لمتابعة الدورة التدريبية، المقامة بالتعاون مع الهيئة القومية للجودة والاعتماد، بقيادة خالد بكرى مدير إدارة الجودة بمنطقة القاهرة الأزهرية، وتحت رعاية الشيخ محمود سالم وكيل الوزارة، ومتابعة الشيخ فواز عبادي الوكيل الشرعي بالمنطقة.