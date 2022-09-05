كل ما تريد معرفته عن رواق الخط العربي بالجامع الأزهر.. الشروط والتقديم

أعلن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، فتح باب القبول لدفعة جديدة من راغبي دراسة «الخط العربي والزخرفة الإسلامية»، وذلك من خلال برنامج مجاني جديد لتعليم الخط العربي، حيث يمكن التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويولى الأزهر الشريف اهتمامًا كبيرًا بالأروقة، ومن ضمنها أروقة القرآن الكريم التي تيسر حفظ القرآن وفق منهج علمي متعدد الأنظمة بالجامع الأزهر، ومن خلال فروع بجميع المحافظات.

شروط التقدم لتعلم الخط العربي بالرواق الأزهري

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أهم شروط وآليات التي يجب توافرها في المتقدمين لدراسة الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر، وهي على النحو التالي:

- يجب أن لا يقل سن المتقدم للدراسة برواق الخط العربي عن 16 عامًا، ويلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات، واختبار تحديد المستوى.

- مدة الدراسة 18 شهرًا مقسمة على مرحلتين، مدة كل مرحلة 9 أشهر، بحيث يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار، بالإضافة إلى تقديمه لمشروع ( لوحة إبداعية في الخط العربي).

- ويتم فتح باب قبول الدارسين برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى أن الدراسة برواق الخط العربي مجانية بالكامل، وذلك بشرط أن تكون الدراسة بالجامع الأزهر بنظام الحضور المباشر.

طريقة التقديم برواق الخط العربي بالجامع الأزهر

وعلى من يرغب في الالتحاق برواق «الخط العربي والزخرفة الإسلامية» بالجامع الأزهر ملء البيانات، خلال 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وذلك من خلال الدخول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للأزهر على الرابط التالي هنا.