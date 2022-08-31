سعر اليورو يتراجع إلى أقل مستوى أمام الدولار من 20 عامًا

انخفض اليورو إلى ما دون 1 دولار اليوم الأربعاء، واستقر بالقرب من مستويات منخفضة لم يشهدها منذ 20 عامًا، إذ يتوقع المستثمرون قيام البنك المركزي الأوروبي بمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

وأظهرت الأرقام الجديدة ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع هذا الشهر، مما يزيد من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

رفع الفائدة الأوروبية

مع ذلك، دعا العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير، في وقتٍ تتصاعد المخاوف من ركود وشيك في أوروبا مع اشتداد أزمة الطاقة، الأمر الذي ألقى بثقله على العملة الأوروبية الموحدة.

وأوقفت روسيا تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بدعوى الصيانة لمدة 3 أيام، وفي الوقت نفسه، يستفيد الدولار الأمريكي من جاذبيته كملاذ آمن، ويشير ارتفاعه موخرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع الفائدة لترويض التضخم حتى في حالة التباطؤ الاقتصادي.

توقعات بتراجع اليورو أمام الدولار

من المتوقع أن يتداول سعر صرف اليورو أمام الدولار عند 0.98 بنهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 0.95 دولار لليورو الواحد في غضون 12 شهرًا.

محليًا، سجل سعر اليورو أمام الجنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر أقل سعر للبيع عند 19.33 جنيه، و19.13 للشراء، بينما سجل في بقية بنوك القطاع الخاص 19.35 جنيه للبيع، وتراوحت أسعار الشراء بين 19.11 و19.26 جنيه.