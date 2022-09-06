انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالمنوفية.. «سقط عن طريق الخطأ»

غرق طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، داخل ترعة بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق فيها.

انتشال جثة الطفل

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز السادات، تبين أن الطفل الغريق يدعى «ا.م» يبلغ من العمر 9 سنوات، وسقط في المياه عن طريق الخطأ أثناء سيره بجوار الترعة، وبسؤال أسرته أكدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وجري تشيعه إلي مثواه الأخير.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بغرق طفل مقيم قرية أبو نشابة، داخل ترعة القرية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وسؤال أسرة الطفل، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث أتوبيس

في سياق منفصل، لقيت سيدة مصرعها وأصيبت سيدتين في حادث أثناء جلوسهم في محل للمراتب في قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء، حيث فوجئوا باصطدام أتوبيس بالمحل، وعلى الفور انتقلت قوا أمنية إلى مكان الحادث وتم التحفظ على الأتوبيس، ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.