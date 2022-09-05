محافظ المنوفية يدعم طالبا مبتكرا يمثل مصر دوليا في «الأفريقي للابتكار»

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على دعم الطالب أحمد طارق سعيد الشامي، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا، وذلك بتحمل صندوق الخدمات التعليمية بديوان المحافظة تكاليف سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتمثيل مصر على الصعيد الدولي في فعاليات التصفيات الدولية لمسابقة المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا.

جاء ذلك في إطار الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه محافظ المنوفية لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات العملية المختلفة.

وكيل وزارة التربية والتعليم تستقبل «أحمد»

من جانبها استقبلت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم، الطالب «أحمد» ووالده لتقديم التهنئة لهما بدعم المحافظ ورعايته له تقديرا لتفوقه وتميزه ومساندته خلال تمثيله مصر في تصفيات المسابقة بدولة الإمارات، متمنية له دوام التفوق ورفع اسم مصر عاليا بين الدول المشاركة في التصفيات.

اجتماعات محافظ المنوفية لمتابعة الرصف

على صعيد آخر، عقد محافظ المنوفية عدد من الاجتماعات الهامة بديوان عام المحافظة، حيث شدد علي تسريع وتيرة العمل والمرور الميدانى على كل المشروعات، ومتابعة نسب إنجاز رصف الطرق بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي 2022-2023، مشيراً إلى أنه جارٍ رصف أكثر من 120 شارع بمراكز قويسنا والباجور ومنوف وأشمون وحي غرب شبين الكوم.