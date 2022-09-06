رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء 1100 وحدة سكنية في الفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مشروع إنشاء 1100 وحدة سكنية في ميدان الحواتم بمحافظة الفيوم، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وحدات سكنية في ميدان الحواتم

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من القائمين على المشروع، تضمن تنفيذ إدارة الأشغال العسكرية لـ4 عمارات بنموذج مشروع سكن لكل المصريين، تتضمن 304 وحدة سكنية، وطرق، وأعمال كهرباء، والمرافق.

كما تفقد مدبولي، مشروع انشاء شركات مدنية لـ10 عمارات بإجمالي 796 وحدة سكنية، إضافة إلى أعمال المرافق والخدمات.