محامي ضحايا مستريح أسوان: نتمنى أن يصدق في وعده ويسدد الأموال

قال محمود عيد، محامي 250 ضحية من ضحايا مصطفى البنك الشهير بـ«مستريح المواشي»، إن الضحايا يتمنون أن يصدق في كلامه بشأن تسديد أموال 1000 مزارع، كما وعد في جلسة محاكمة سابقة.

وعد مصطفى البنك بسداد أموال ضحايا مستريح أسوان

وتابع «عيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه في حالة عدم وفاء مصطفى البنك مستريح أسوان، بوعده بسداد مستحقات عدد من العملاء الضحايا، في مقابل التنازل عن القضايا، ستستكمل محاكمة جنايات قنا الاقتصادية إجراءات المحاكمة، وتُصدر حكما ضده.

وأضاف المحامي، أن عدم سداد مستحقات الضحايا حتى لو بنسب بسيطة، من قبل مستريح أسوان، سيجعل هناك مشاحنات في قرية البصيلة موطن مستريح المواشي، بين أسرته وعدد من الضحايا، حيث إن غالبية المنصوب عليهم من القرية والقرى المجاورة.

محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك

وأجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم مصطفى البنك مستريح أسوان إلى جلسة 1 أكتوبر، لاستكمال الطلبات السابقة من حضور الشهود والاستماع لأقوال رئيس مباحث الأموال العامة.

وشهد محيط جلسة محاكمة مستريح المواشي في جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات أمنية مشددة.

كانت جهة التحقيق في محافظة أسوان، أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بجنايات قنا الاقتصادية، بسبب الاستيلاء على أموال نحو مليار جنيه عدد من الأهالي بالنصب والاحتيال.