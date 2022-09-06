بدء محاكمة مصطفى البنك.. و1000 من الضحايا يأملون في الحصول على أموالهم

بدأت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، منذ قليل، محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان، في رابع جلسات محاكمته، في وقائع الاستيلاء على نحو مليار جنيه من المزارعين والمواطنين في أسوان، وعدد من المحافظات، عن طريق شراء مواشيهم بأسعار مبالغ فيها على تسديد أموالهم على دفعات.

هل يسدد مستريح أسوان أموال الضحايا؟

وتأتي هذه الجلسة وسط آمال آلاف الضحايا، بأن ينفذ مستريح المواشي مصطفى البنك، وعده الذي وقع عليه في محضر الجلسة الماضية بسداد مستحقات 1000 مزارع من ضحاياه بعد الاتفاق والتشاور مع محاميه عن آلية السداد.

وفي هذه الجلسة الخاصة بـمستريح أسوان سيتم السماع لعدد من شهود العيان، وسماع أقوال رئيس مباحث الأموال العامة حول القضية ووقائعها.

ووصل مصطفى البنك، البنك ساحة محكمة جنايات قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم وضعه في فقط قاعة المحاكمة.

محامي الضحايا: لم يتم سداد أموالهم

وكشف محمود عيد محامي عدد كبير من ضحايا مستريح أسوان، رغم أن مصطفى البنك وعد بتسديد مستحقات 1000 ضحية في الجلسة الماضية أمام قاضي المحاكمة في محكمة جنايات قنا الاقتصادية إلا أنه لم يتواصل معه أحد حول مبادرة الصلح، لافتًا إلى أن هذه الجلسة سوف توضح مدى صدق كلامه من عدمه.

مستريح أسوان استولى على مليار جنيه

كانت جهة التحقيق في محافظة أسوان، أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بجنايات قنا الاقتصادية، بسبب الاستيلاء على أموال عدد من الأهالي بالنصب والاحتيال بعدما أوهمهم بأرباح طائلة، مهدت له جمع مبلغ نحو مليار جنيه لتوظيفها في تربية المواشي في نشاط غير مرخص قانونا.