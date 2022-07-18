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محكمة جنايات قنا الاقتصادية تنظر أولى جلسات «مستريح السيارات»

كتب:

رجب آدم
11:08 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
الحصاوي مستريح أسوان

الحصاوي مستريح أسوان

بدأت محكمة جنايات قنا الإقتصادية، أولى جلسات محاكمة «الحصاوي»، مستريح السيارات في أسوان، منذ قليل. 

وحضر عدد من الضحايا إلى المحكمة للادعاء المدني، وقال محمود عيد، محامي عدد من الضحايا، إن اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة طاهر الحصاوي، مستريح السيارات في أسوان، الذي قبض عليه في محافظة الجيزة في مايو الماضي، وأكد أن جنايات قنا الاقتصادية، أمرت من قبل بالتحفظ على أموال مستريح أسوان وعدم التصرف فيها.

تفاصيل القبض على مستريح السيارات 

وفي مايو الماضي، كانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على طاهر الحصاوي الشهير بمستريح السيارات في أسوان، عقب القبض عليه أثناء اختبائه بمنطقة العمرانية في الجيزة، بناء على تنفيذ قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وعثر بحوزته على 27 سبيكة ذهبية و700 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى ترحيله إلى مديرية أمن أسوان وعرض على جهة التحقيق.

يذكر أنّ قرية الشرفا محل إقامة المتهم طاهر الحصاوي، شهدت أعمال عنف عقب هروبه وعدم التزامه برد أموال المواطنين التي جمعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، ونهب الأهالي منزله ومنازل أفراد عائلته، وأشعلوا النيران فيها، اعتراضا على ضياع أموالهم، وألقت الشرطة القبض على 16 متهما في أعمال الشغب.

 

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بقلم رجب آدم