«التضامن»: الرائدات الريفيات قادرات على تغيير المجتمع

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية لوزارة التضامن الاجتماعي، إن كل رائدة اجتماعية تعلم السيدات في القرى عددا من المهام منها صحة الأم والطفل، تحت عنوان «صحتك ثروتك أنت وأسرتك» و«اتنين كفاية» و«التربية الأسرية الإيجابية».

الفوارق مختلفة بين الوجه البحري والقبلي

وأشارت مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية لوزارة التضامن الاجتماعي، خلال حديثها في برنامج صباح الورد المذاع عبر قناة «TeN»، إلى أن الفوارق مختلفة بين الوجه البحري والقبلي وبين المركز والقرية، وهناك دور كبير على الرائدات في إقناع الأشخاص، لإلغاء بعض الأفكار المتوارثة على شكل خاطئ.

المواصفات المطلوبة للرائدة الريفية متعددة

ولفتت «زكي»، إلى أن المواصفات المطلوبة للرائدة الريفية متعددة، على رأسها أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، وتتعامل مع الحاسب الآلي، وملمة بمشكلات المجتمع وقريتها أو محيطها، وقدرتها على تناول الموضوعات بشكل موضوعي.

تقديم مبلغ رمزي للرائدات

وأوضحت مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية لوزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل تطوعي، لكن يتم تقديم مبلغ رمزي له علاقة بالغذاء أو المواصلات، لأن هذه المهنة مرتبطة بالشخصيات التي لديها رغبة في التطوع وتقديم المساعدات للمجتمع، والرائدات الريفيات لديهن قدرة على تغيير المجتمع بشكل أفضل.