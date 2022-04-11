محافظ المنيا يبحث الاستفادة من مبنى غير مستغل لتدريب الرائدات الريفيات

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الاثنين، مبنى تدريب الرائدات الريفيات بقرية «زهرة»، وذلك لبحث أوجه استغلال المبنى والاستفادة منه بالشكل المناسب، حيث لم يتم استغلال المبنى بالصورة اللائقة، ضمن جهود المحافظة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع المواطنين.

أعلن محافظ المنيا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لعرض مقترح يتضمن أفضل الطرق للاستفادة من المبنى غير المستغل، وجرى إنشاؤه قبل نحو 20 عاماً.

تحرير محاضر تشوين كميات كبيرة من مواد البناء

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، والشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال جولته بقرية «زهرة»، وجه المحافظ رئيس مركز المنيا بتحرير محضرين لأحد المواطنين، لقيامه بتشوين كميات كبيرة من مواد البناء.

تشجيع المزارعين للمبادرة في عملية توريد القمح

كما وجه المحافظ بإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، والعمل على تشجيع المزارعين للمبادرة في عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي، وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي الذي يعد استثنائياً، نظراً للظروف الدولية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية.