التضامن: الحاجة «مكة» قصة كفاح.. وأيقونة أثرت في حياة الرائدات الريفيات

استعرض برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، خلال حلقة الأحد، تفاصيل فيلم «أبواب مكة»، من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، وإخراج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن، الذي يرصد قصة رائدة العمل المجتمعي في أسوان.

«أبواب مكة» يهدف لتنمية المرأة الريفية

وكشفت مكة عبداللاه، بطلة فيلم «أبواب مكة»، تفاصيل اشتراكها في الفيلم، قائلة إن الفيلم يهدف لتنمية المرأة الريفية، وحصلت مع عدد من الرائدات الريفيات، على تدريب لمدة 23 يوما، متابعة: «أنا اشتركت في الفيلم عشان خاطر السيدات، أوعيهم في تنظيم الأسرة وحياتهم، وأن يكون الرائدة الريفية حلقة وصل بينها وبين رئيس الوحدة، وتقوم بالعمل الاجتماعي».

وأضافت «عبداللاه»، أنها رائدة ريفية منذ عام 1984، وتقوم بتوعية الفتيات وتعليمهن حياكة الملابس، وتفصيلها في مشغلها، إذ وفرت منظمة اليونسيف لهن، ماكينات للخياطة، «كنت بوعيهم في نفس وقت حصة التفصيل والخياطة، وفهموا كل حاجة».

78 فيلما في المكتبة الفنية بالتضامن

قال مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرائدة الريفية الحاجة مكة، معروفة على مستوى التضامن الاجتماعي، وعبر عن سعادته خلال تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، ونقلت لها اهتمام الوزارة لتوثيق قصتها لتكون أيقونة لغيرها من السيدات والفتيات الريفيات.

وأشار إلى أن كفاح وصعود الحاجة مكة، أثرى المكتبة الفنية لدى الوزارة، التي تحتوي على أكثر من 78 فيلما، متابعا: «من أحلى الأفلام اللي اشتغلتها هو فيلم أبواب مكة».