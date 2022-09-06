«التعليم» تنظم تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عقد تدريبات لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي في تخصصات العلوم والرياضيات وذلك بالتعاون مع مؤسسة «ديسكفري إديوكيشن»، ومعلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة «سلاح التلميذ»، وتخصصات اللغة العربية والقيم بالتعاون مع شركة «نهضة مصر».

تدريب 5000 معلم وموجه بالصف الخامس الابتدائي

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2022/2023.

التنمية المستدامة للمعلمين

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، أن التدريب بدأ في 5 سبتمبر وينتهي 24 سبتمبر، لعدد 5000 معلم وموجه، مشيرة إلى أن التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة للمعلمين وهو هدف استراتيجي، حيث تسعي الوزارة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة 2.0 بما يحقق التطور المنشود.