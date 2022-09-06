رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرية قلهانة بالفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرية قلهانة بمحافظ الفيوم.

وتشتمل أعمال المشروع على تنفيذ مجمع خدمي قلهانة، بنسبة تنفيذ 100٪، الذي يضم مركزًا تكنولوجيًا ووحدة محلية ومكتب بريد ومكتب تموين ووحدة تضامن اجتماعي وشهر عقاري.

إنشاء مركز شباب قلهانة

وتتضمن أعمال إنشاء مركز شباب قلهانة، وإنشاء جديد للمبنى الإداري، والمبني على مساحة 190 مترًا مربعًا، وسيتم عمـل تنسيق للموقع العام ورفع كفاءة الأسوار وإنشاء ملعب خماسي.

توسعة مدرسة قلهانة الإعدادية

وتحتوي على إنشاء المجمع الزراعي بقلهانة، الذي يضم جمعية زراعية، ووحدة طب بيطري، ومركز إرشاد زراعي، كما يضم المشروع توسعة مدرسة قلهانة الإعدادية، وتوسعة مدرسة قلهانة الإبتدائية، ومشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقلهانة.

وتابع «مدبولي»، تنفيذ قوافل طبية لقرى حياة كريمة بالفيوم، المنظمة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وأدار حوارات مع المواطنين أثناء تواجدهم في الكشف الطبي.