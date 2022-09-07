حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء شديد الذكاء فهو لديه قوة ملاحظة كبيرة تمكنه من التعرف على أشياء مختلفة من حوله قد لا تظهر للجميع، كما أنه يستطيع التكيف في مختلف الأمور التي تواجهه فهو يحقق نجاح كبير في حياته بسبب ذلك فهو على استعداد للتعامل مع مختلف الأشخاص والظروف التي تواجهه.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء الازدواجية فهو يتسم بالتقلب المستمر في المزاج فتكون آراؤه متناقضة وكلامه مشتت أغلب الوقت، كما أنه يفكر بشكل زائد وكبير في مختلف المواقف التي تواجهه، ويتسم بالتردد الكبير فهو أبرز عيوبه مما يجعله لا يتمكن من اتخاذ قرار في مختلف المواقف.

ويهتم مواليد برج الجوزاء بمتابعة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، ويستعرض «الوطن» تفاصيل توقعات الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الأربعاء 7 سبتمبر وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تجعلك الأفضل في حياتك العملية وتصل للمناصب التي تريدها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تقوية العلاقات مع من تحب وتبعد عن الخلافات مع أصدقائك مما يساعدك على إعادة العلاقات مرة أخرى.