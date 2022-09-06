حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء، أنت اليوم مع الشريك ستجد عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة ذهنية، وفي محيط العمل هناك تخطيطًا لتحقق مكاسب ونجاحات، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لهذا المولود، الذي يُعرف عنه أنه متقلب المزاج.

مواصفات برج الجوزاء

ووفق توصيف خبراء الفلك، فأبناء وأصحاب برج الجوزاء، فهم يتغيرون بين لحظة وأخرى ودون أسباب واضحة، لذلك فتارة تجدهم سعداء وتارة يصيبهم الحزن سريعًا، ليصعب التعامل معهم من قبل العديد من الأشخاص، كما تجدهم أشخاص مرحون يحبون الفكاهة والمزاح.

وفي السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها، نستعرض فيما يلي تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اجتماعيًا وعاطفيًا اليوم رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة ذهنية، ويدفعك لتخطط وتفكر في مستقبل علاقاتك، وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم الثلاثاء، مهنيًا وماليًا، القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات، وقد تكسب دعمًا ماليًا، واليوم مناسبًا للبيع والشراء والتخطيط، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.