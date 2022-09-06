حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
منى سعيد
12:00 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
حظك اليوم
يحظى حظك اليوم على اهتمام عددا كبير من الأشخاص، الذين يرغبون دائمًا في معرفة تأثير الأبراج والفلك على كل برج على حدا.
وفيما يلي، تنشر «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:
حظك اليوم برج الحمل 6-9-2022 على الصعيد المهني
ولمواليد برج الحمل، القمر في وضع معاكس، وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وتتجنب العصبية.
حظك اليوم برج الحمل 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي دقيقًا وقد يصيبك ذلك بالعصبية، وعليك أن تسيطر على مشاعرك.
حظك اليوم برج الثور 6-9-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.
حظك اليوم برج الثور 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.
حظك اليوم برج الجوزاء 6-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات.. قد تكسب دعمًا ماليًا، واليوم مناسبًا للبيع والشراء والتخطيط.
حظك اليوم برج الجوزاء 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة ذهنية، ويدفعك لأن تخطط وتفكر في مستقبل علاقاتك، وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.
حظك اليوم برج السرطان 6-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك، وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.
حظك اليوم برج السرطان 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك.. حاول أن تتغلب على هموم متعلقة بمسائل شخصية.
حظك اليوم برج الأسد 6-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام، وتبدو ديناميكيا ومتحمسا، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الأسد 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
عطارد في منزل العلاقات يعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.
حظك اليوم برج العذراء 6-9-2022 على الصعيد المهني
الشمس ببرجك تمنحك طاقة ويقظة.. تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.
حظك اليوم برج الميزان 6-9-2022 على الصعيد المهني
ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت.. انظر أمامك، وثق بنفسك واستفد فقط من التجارب السابقة، وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.
حظك اليوم برج العقرب 6-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
تتحسن الأجواء وتساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.
حظك اليوم برج القوس 6-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني وتبدو اليوم ملهما بالأفكار، لكنك مشتت وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.
حظك اليوم برج القوس 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط والتشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا وجاذبية، وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم.
حظك اليوم برج الجدي 6-9-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار مواهب وإمكانيات عديدة.
حظك اليوم برج الجدي 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يجعلك اليوم ساحرا ومبادرا، وتعرف كيف تدير الحوارات بلباقة وتفرض إرادتك بذكاء.
حظك اليوم برج الدلو 6-9-2022 على الصعيد المهني
هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.
حظك اليوم برج الدلو 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
حظك اليوم برج الحوت 6-9-2022 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. تعرف علاقاتك تطورا، وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الحوت 6-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة، وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.