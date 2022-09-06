مواقيت الصلاة بسوهاج اليوم.. فارق دقيقة بين المراكز الشمالية والجنوبية

تحدد مواقيت الصلاة بكل مدينة وفقًا لخطوط الطول ودوائر العرض التي توضح درجة تعامد الشمس على المدينة، ولأن مواقيت الصلاة محل بحث من المواطنين على محرك البحث جوجل، تقدم "الوطن" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 -9 - 2022 لأهالي محافظة سوهاج وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في سوهاج

موعد أذان الفجر: الساعة 4:09 صباحا.

موعد الشروق: الساعة 5:35 صباحا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:22 عصرا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:8 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:24 مساءً.

فارق دقيقة واحدة للمراكز الجنوبية

ويتبع تلك المواقيت مراكز محافظة سوهاج بداية من مركز طما شمالا مرورا بمراكز طهطا والمراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة وجهينة، بينما يختلف التوقيت بفارق دقيقة واحدة بداية من مركز المنشأة جنوبا ومركز جرجا حتى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

مسجد العارف بالله بسوهاج

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تضم الآلاف من المساجد والزوايا، بعضها أثري يعود لحقب تاريخية مختلفة، ولعل أشهر مساجد سوهاج مسجد العارف بالله الذي يعود إلى القرن الثامن الهجري، للعارف بالله الملقب بحسن أبو طاقية، ويتوسط ميدان يعرف باسمه "ميدان العارف" وهو أشهر ميادين سوهاج التجارية.