مروان محمد أول لاعب مصري تحت 19 عامًا يصل لنهائي سباق القارب الفردي

استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، مروان محمد بطل منتخب مصر للتجديف وأول لاعب مصري تحت 19 عامًا يصل لنهائي سباق القارب الفردي العالمية المقامة في إيطاليا.

مروان انضم إلى أكاديمية نادي المقاولون العرب ثم للمنتخب الوطني

وقال بطل منتخب مصر للتجديف، إنه بدأ التجديف منذ 3 سنوات، إذ انضم إلى أكاديمية نادي المقاولون العرب، ثم انضم للمنتخب الوطني، وبدأ يمثل مصر في بطولات العالم.

وأضاف مروان: «جيلي عبارة عن لاعبين فائقين ومميزين للغاية، وكان ذلك تحديا كبيرًا بالنسبة إليّ، حيث كنت مجبرا على مضاعفة التمرين حتى ألحق أقراني الذين سبقوني لكي أتفوق عليهم، ووضعت هدفا أمامي للتفوق في مصر، ثم تمثيل المنتخب».

وتابع بطل منتخب مصر للتجديف: «انضممت إلى المنتخب منذ عامين، وآخر بطولة عالم كانت منذ شهر في إيطاليا وصُنفت فيها بالمركز الـ12 عالميا من أصل 29 دولة لأول مرة في تاريخ مصر في مرحلتي السنية»، مشيرًا إلى أن البطولة بنظام تصفيات، بحيث يتم لعب التصفية الأولى، ثم التأهل إلى التصفية الثانية، وكل سباق بمرحلته الخاصة ويتم احتساب النقاط، كما تطرق إلى التدريبات.

التدريب في الخامسة فجرًا

ولفت إلى أنه يقطن في منطقة مدينة نصر ويتدرب في الجيزة: «لازم نتدرب في النيل، وفي عندنا جهاز يحاكي التدريب على الأرض وده بنزود بيه بعد العصر، ولكن في الساعة خمسة الفجر بنتدرب في المياه».

وأكد بطل منتخب مصر للتجديف «أهم حاجة في التجديف هو التوافق العضلي العصبي لأن التجديف بيشغل كل عضلات الجسم، والسن الصغير بيفرق في مرونة العضلة والأداء»، لافتًا إلى أن التجديف يشهد العمل على عضلات الظهر والرجلين كأكبر عضلتين في الجسم.