«السبكي»: طرح فيلم «مطرح مطروح» في السينمات قريبا (فيديو)

أعلن المُنتج محمد السبكي، قُرب موعد طرح فيلم «مطرح مطروح» بالسينمات، إذ سيكون مُتاحًا للجمهور في الثلث الأخير من العام الحالي، خاصة وأنّه يتبقى أسابيعٍ قليلة على انتهاء موسم أفلام الصيف.

محمود حميدة يُمازح المخرج وائل إحسان

ونشر محمد السبكي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم «مطرح مطروح»، يظهر فيه الفنان محمود حميدة، وهو يُمازح المخرج وائل إحسان، بشأن مظهره في التصوير، قائلًا: «عامل فيها شيخ العرب، عشان بيصور في الصحراء وحرارة الجو».

وشوّق السبكي، الجمهور، بقوله: «قريبًا بالسينمات»، دون تحديد توقيتٍ مُعين لطرحه، بينما جرى الانتهاء من تصويره كاملًا قبل فترة.

كما يشهد الفيلم ظهور الفنان سكوت أدكنز «بويكا»، في ثاني تجربة سينمائية مصرية له، بعد فيلم «حرب كرموز»، الذي عُرض عام 2018.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم مطرح مطروح

الفيلم من بطولة محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، ومحمد السعدني، وهو من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث تجسد الفنانة شيماء سيف ضمن الأحداث شخصية زوجة الفنان محمود حميدة، فيما تُجسد الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة الفنان محمود حميدة، وتتطور الأحداث بينهما بشكل كبير.