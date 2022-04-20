كريم عفيفي بعد تألقه في مسلسل دايما عامر: كنت طالب ملتزم رغم كرهي للمدرسة

أعرب الفنان كريم عفيفي، أحد نجوم مسرح مصر، عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور، بشأن مشاركته في مسلسل دايما عامر، إذ يُجسد دور نوفل صلاح، الشهير بـ«نو صلاح»، مدرس التربية الرياضية، وتجمعه العديد من المواقف الكوميدية بالطلاب وزملائه المدرسين.

كريم عفيفي: لم أكن أحب المدرسة

استعاد كريم عفيفي، خلال تصريح لـ«الوطن»، ذكرياته مع المدرسة، قائلًا: «رغم إنني لم أكن أحب الدراسة أو الذهاب للمدرسة، إلا أنني كنت ملتزمًا في الأيام التي كنت أتواجد فيها داخل الفصل، ولم أفتعل أي أزمات أو مشكلات، فكنت هادئ الطباع، حتى وصولي الصف الثالث الإعدادي تقريبًا».

وأضاف: «مع بداية دخول مرحلة الثانوية العامة، تغير الأمر قليلا، بعد تعرفي على أصحاب أشقياء، لكن بكل الأحوال لم أثر أي مشكلات إطلاقًا، فلم يسبق لي استدعاء ولي أمر طوال سنوات الدراسة».

تعرف على أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر، من بطولة عدد كبير من الفنانين، هم: مصطفى شعبان، ولبلبة، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعي، وسماء إبراهيم، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، وسينتيا خلفية، ومحمد ثروت، ولمى كتكت، وهو من تأليف مايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

كريم عفيفي ينتظر «زومبي على جنبي»

ينتظر الفنان كريم عفيفي، طرح أحدث أفلامه في السينمات، ضمن موسم عيد الفطر المُقبل، من خلال فيلم يحمل اسم «زومبي على جنبي»، يجمعه بالفنان علي ربيع، وأشرف عبد الباقي، وحمدي الميرغني، وهاجر أحمد، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، والفيلم من تأليف هشام أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.