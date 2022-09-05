تعيينات شركة المياه والصرف الصحي.. مواعيد اختبارات وظائف المهندسين 2022

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد الاختبار الشفوي للناجحين في الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس «مدني - سيارات - اتصالات - كهربا قوي - ميكانيكا قوي»، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.

مواعيد الاختبار الشفوي لكل تخصص لتعيينات المهندسين 2022

وحددت شركة مياه الشرب، مواعيد الاختبار الشفوي لكل تخصص من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس «مدني - سيارات - اتصالات - كهربا قوى - ميكانيكا قوي»، حيث جاءت كالآتي:

مواعيد الاختبار للمتقدمين لوظيفة مهندس ميكانيكا قوى

مواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا قوي، من كود 1 إلى كود 45.. يوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة التدريب الكبرى بديوان عام الشركة بأرض سلطان، شارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوى، وعلى المتقدمين الاختبار التحريري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالمواعيد المحددة.

مواعيد الاختبار للمتقدمين لوظيفة مهندس كهرباء قوى

مواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس كهرباء قوى من كود 1 إلى كود 37 يوم الإثنين الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة التدريب الكبرى بديوان عام الشركة بأرض سلطان شارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوي، وعلى المتقدمين الاختبار التحريري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالمواعيد المحددة.

مواعيد الاختبار للمتقدمين لوظيفة مهندس اتصالات

مواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس اتصالات من كود 1 إلى كود 26.. يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة التدريب الكبرى بديوان عام الشركة بأرض سلطان شارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوي، وعلى المتقدمين للاختبار التحريري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالمواعيد المحددة.

مواعيد الاختبار للمتقدمين لوظيفة مهندس سيارات

مواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس سيارات من كود 1 إلى كود 20.. يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة التدريب الكبرى بديوان عام الشركة بأرض سلطان شارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوى، وعلى المتقدمين الاختبار التحريري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالمواعيد المحددة.

مواعيد الاختبار للمتقدمين لوظيفة مهندس مدني

مواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس مدني من كود 1 إلى كود 50.. يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، ومن كود 51 حتى 104 يوم الأربعاء من نفس الشهر في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة التدريب الكبرى بديوان عام الشركة بأرض سلطان شارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوى.

وعلى المتقدمين الاختبار التحريري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالمواعيد المحددة.