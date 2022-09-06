أغنية «غربلت البر كله» لـ مصطفى حجاج تتصدر تريند «يوتيوب» بعد طرحها بـأيام

تصدرت أغنية «غربلت البر كله» لـ مصطفى حجاج، قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

أغنية «غربلت البر كله»، غناء وألحان مصطفى حجاج، وكلمات ناصر جلال، وتوزيع شودز، وميكس وماستر هاني محروس، وتقول كلماتها: «غربلت البر كله ما لقتش ولا صاحب، الضم معاه شكوتي، وامشى معاه واتعاجب، تعبت من وحدتي، وفى العذاب راكب، يسوقني قطر الزمن، على قلة النايب، يا للى الزمان راقلكم، وجرحتوا ناس منكم».

هاني محروس: الأغنية ملك مصطفى حجاج منذ 10 أعوام

وكشف المنتج هاني محروس، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن «الأغنية ملك لمصطفى حجاج والشركة منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولكنه سمح للمطربين أن يغنوها ولكن دون إجراء أي تنازلات على حقوق الملكية، لذلك لا صحة للكلام المتداول حول تنازلهم على حقوق الأغنية لعدد من المطربين».

مصطفى حجاج يُشارك في الدورة الـ30 من مهرجان القلعة

جدير بالذكر، أن مصطفى حجاج سبق وأحيا واحدة من أقوى حفلاته للمرة الأولى بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي رفع شعار كامل العدد، فى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، ومنها «بتاع النعناع وخطوة وأنا بتقطع من جوايا وياباي ووداعك مر وحب مين ونصيبي وقسمتي وهتزهزه».

ويواصل حاليًا «حجاج» العمل بشكل يومي برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، من أجل تسجيل عدد من الأغنيات واختيار الأخرى لطرحهم بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة.