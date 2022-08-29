مصطفى حجاج: حكاية أول مرة «غنا» في المهرجان.. والناس خلصت على الخوف اللي جوايا

للمرة الأولى فى مشواره الفنى شارك المطرب مصطفى حجاج بحفل غنائى فى مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء بنسخته الثلاثين، وذلك وسط حضور جماهيرى كبير من مختلف الأعمار والفئات.

وقال مصطفى حجاج فى حديثه لـ«الوطن» إنه كان يحلم بالغناء فى مهرجان القلعة منذ فترة طويلة، وشعر بسعادة غامرة حينما تواصلت معه إدارة مهرجان الأوبرا فى هذا الشأن، مضيفاً: «الغناء على مسرح القلعة شرف لأى مطرب، وأعتبر مقابلتى لجمهور هذا المهرجان شرف كبير، خاصة أنه لا يقتصر على فئة الشباب، وإنما يشمل جميع الفئات والأعمار، والحقيقة أننى شعرت بالخوف فى بداية الحفل، ولكن حماس الجمهور أزال رهبة الخوف من داخلى، وقضيت ليلة من أجمل ليالى عمرى بالفعل».

وعن كواليس مشاركته فى مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء بدورته الثلاثين، قال: «الموضوع بدأ بتواصل إدارة الأوبرا المصرية مع مهندس الصوت هانى محروس، لكنه تحفظ على إبلاغى حتى يُنهى كل الاتفاقات مع دار الأوبرا، وبعدها أخبرنى بوجود مفاجأة فى انتظارى، وحينما عرفت بالخبر للمرة الأولى شعرت بخوف ورهبة شديدة تصل لمرحلة الرعب، خاصة أن مسرح القلعة يشهد مشاركة عدد من المطربين الكبار، منهم هانى شاكر ومحمد الحلو وعلى الحجار ومدحت صالح والموسيقار عمر خيرت وغيرهم من القامات الفنية».

ووصف «حجاج» مهرجان القلعة بمهرجان مصر، كونه مختلفاً عن كل المهرجانات التى شارك فيها، لأن جمهوره بسيط وأنه يحب هذه النوعية من الجمهور، وقال: «دُهشت من تفاعل الناس معى وترديدهم لكافة أغنياتى وقدمتها بحماس شديد أعجب الجمهور».

وعن الأغانى التى اختارها لحفله الغنائى قال: «حبيت تقديم أغانى يحبها الجمهور ويطرب لسماعها، وكنت فى قمة سعادتى من تفاعل الجمهور معها، خاصة أغنية ابن مصر اللى سبق وغنيتها مع مدحت صالح ومحمود العسيلى».

المطرب الشاب: نقل المهرجان على قناة «الحياة» يسهم فى الترويج للسياحة

وأشاد «حجاج» بدور قناة الحياة فى ظهور المهرجان بشكل حضارى كبير، وقال «النقل التليفزيونى لفعاليات المهرجان سيسهم فى الترويج للسياحة داخلياً وخارجياً، خاصة مع استخدام كاميرات التصوير الطائرة (الدرون) التى تُظهر القلعة فى أبهى صورة بكل ما تتضمنه من أماكن ومناطق خلابة». وأعرب «مصطفى» عن أمنيته فى استمرار فعاليات مهرجان القلعة على مدار العام، كتظاهرة فنية مشرّفة ويحب تكرارها، لأن الجمهور المصرى متشوق ومحب للفن والإبداع، خاصة أن الأماكن التاريخية مثل قلعة صلاح الدين تجمع بين الأصالة والتاريخ والفن والغناء مع الجو البديع للقاهرة من القلعة، مؤكداً أنها ستكون خطوة جيدة للترويج للسياحة، وتمنى «حجاج» تكرار تجربة الغناء فى مهرجان القلعة مرة أخرى.