«التضامن»: منحة لدراسة الماجستير بإحدى جامعات بريطانيا «اعرف التفاصيل»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، منحة دراسية مقدمة من منظمة «Chevening» طويلة الأجل لمدة عام، للحصول على درجة الماجستير في أي من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة «بريطانيا».

مجالات الدراسة فى الماجستير

وذكرت «التضامن» على موقعها الرسمى على شبكة الانترنت، أنّ مجالات الدراسة بالمنحة هي «العلوم الاجتماعية، علم النفس، الرعاية الاجتماعية، إدارة الأزمات والكوارث، علم الإدارة، المحاسبة، القانون، الحاسب الآلي والاتصال والإعلام».

الشروط المطلوبة للتقديم للمنحة

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط للحصول على المنحة وهي:

- لا يشترط السن.

- لديه خبرة لا تقل عن عامين في مجال عمله.

- ألا يكون سبق له الاستفادة من منح المملكة المتحدة.

ودعت الوزارة الراغبين للمشاركة فى المنحة، وتنطبق عليهم الشروط، تقديم أوراقهم على الموقع الإلكتروني من هنا، موضحة أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم 1 نوفمبر 2022.

منح دراسية ممولة بالكامل

من جانبها، أوضحت منظمة «Chevening»، أنّ المنح الدراسية ممولة بالكامل، وتُغطي تكاليف رحلات الطيران والإقامة، مشيرة إلى أنّ المنحة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية والأكاديمية على نطاق واسع، ويمكن للقادة الناشئين البارزين من جميع أنحاء العالم، الحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في المملكة المتحدة.

وأشارت المنظمة البريطانية، إلى أنّ المنح تركز على المواضيع المهنية، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية الدولية للمملكة المتحدة، وزيادة معارف الدارسين، وامكاناتهم من خلال دورات قصيرة مخصصة، أو أبحاث أو وظائف مهنية في مؤسسات المملكة المتحدة.