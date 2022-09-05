التضامن: توصيل بطاقات ميزة لمنازل المستفيدين من «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم حاليا توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، من البطاقات الذكية «ميزة»، وذلك من خلال شركات التوزيع، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية.

طباعة 500 ألف بطاقة جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري

وأضافت الوزارة أنه يتم استكمال توزيع بطاقات ميزة، خلال شهر سبتمبر الجاري 2022، لتستفيد 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن هذه الخدمة المميزة تأتى في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

أكبر برنامج دعم نقدي مشروط لمساعدة المواطنين

وأفادت التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية، وصل عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.

25 مليار جنيه.. حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» حاليا

وأوضحت الوزارة أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في إبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.