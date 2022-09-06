محافظة سوهاج: تكلفة طريق البلينا الصحراوي 200 مليون جنيه

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي، من خلال إنشاء طريق بطول 26 كيلو مترًا، وبتكلفة 200 مليون جنيه، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وفقا لبيان صادر عن المحافظة.

ربط البلينا بالطريق الصحراوي

وأكد محافظ سوهاج أهمية المشروع كطريق محوري يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة، حيث يسهم بشكل فعال في ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي، لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة سوهاج على صعيد الطرق والكباري، ضمن رؤية الدولة والقيادة السياسية، لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة القاعدة الأساسية؛ لتحقيق التنمية الشاملة .

الطريق بطول 26 كيلو مترا

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد العاطي مدير هيئة الطرق والكباري بسوهاج، أن الطريق يبدأ من قرية الحرجة بمركز البلينا وصولًا إلى الصحراوي الغربي، بطول 26 كيلو مترا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رصف 6 كيلو مترات من الطريق، وجار العمل في باقي المسافة، من خلال تكسير الصخور، وشق وتمهيد جسر الطريق، بالإضافة إلى أعمال حمايات السيول.