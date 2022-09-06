خبير بـ«الأرصاد الجوية»: تحسن الطقس بداية من اليوم والعظمى تصل لـ33

قال الدكتور علي قطب، خبير الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف ينتهي فلكيًا 22 سبتمبر، إلا أنه يمتد إلى نهاية سبتمبر مناخيًا، مشيرًا إلى أن حالة الطقس تبدأ في التحسن خلال فترات الليل.

درجة الرطوبة هي المسؤولة عن زيادة الشعور بالحرارة

وأضاف «قطب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «نهار جديد» على فضائية «مصر الزراعية»، أن ارتفاع درجات الحرارة يكون بموجات قصيرة خلال فترة الظهيرة، كاشفًا أن ارتفاع نسبة الرطوبة هي المسؤولة عن زيادة الشعور بالحرارة.

العظمى بالقاهرة تصل لـ33 درجة مئوية

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن بالأحوال الجوية اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، حيث ستنخفض درجات الحرارة درجتين مع تكاثر السحب، فمن المتوقع أن تصل العظمى بالقاهرة لـ33 درجة مئوية، وهو المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام.

شبورة مائية على الطرق الزراعية

وأكد «قطب»، على وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية، يصاحبها انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، موجهًا قائدي المركبات على الطرق بضرورة القيادة بهدوء، كاشفًا عن استمرار هذا الطقس حتى نهاية الأسبوع.

توقع بسقوط أمطار بداية الخريف بجنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

ولفت خبير الأرصاد الجوية، إلى وجود حالة من عدم الاستقرار ستصاحب بداية فصل الخريف على جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر ببداية شهر سبتمبر، متوقعا سقوط أمطار بهذه المناطق.