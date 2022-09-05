الأرصاد: نشاط للرياح على السواحل الشمالية لمدة 72 ساعة مقبلة

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها السواحل الشمالية، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

رياح على مسطح البحر المتوسط

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط لمدة 72 ساعة مقبلة.

وأوضحت أن الرياح الشمالية، تنشط على البحر المتوسط، وترتفع إثرها الأمواج، لتصل إلى أكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية.

العظمى في الإسكندرية 30 درجة

ولفتت إلى أن الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية بسبب نشاط الرياح، ومن المتوقع أن تسجل الإسكندرية 30 درجة، وإن ظلت الأجواء حارة نسبيا على القاهرة، لكن يتحسن الشعور بحرارة الطقس بسبب نشاط الرياح، خاصة في فترات المساء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 38 29

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 23

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 34 25

نويبع 36 27

طابا 35 27

نويبع 36 27

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 27

أسوان 42 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26.