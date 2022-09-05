«الأرصاد»: أجواء حارة تسود البلاد.. وارتفاع نسبة الرطوبة خلال النهار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه في فترات النهار سنشعر بارتفاع نسب الرطوبة، وسنشعر أكثر بارتفاع درجات الحرارة، لكن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وسنشعر بتحسن في الأحوال الجوية خلال فترات الليل والصباح الباكر.

نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم دينا شرف: «نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية آتية من على البحر المتوسط، وسيكون هناك نشاطًا للرياح سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة، وذلك بعد فترة الظهيرة، ومع دخول ساعات المساء سيكون الطقس لطيفًا».

أجواء حارة رطبة في فترات النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في النهار ستكون الأجواء حارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية عدا المناطق الجنوبية، حيث ستظل الأجواء عليها شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار، ويستمر تكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية مع فرص لسقوط الأمطار على المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم ورأس سدر، وسنشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة في فترات النار والليل».