أول حالة غرق في شاطئ الأصيل بمطروح بعد تحذير مجلس المدينة من نزول البحر

غرق شاب في شاطئ الأصيل بمدينة مرسى مطروح، خلال السباحة في البحر، بسبب ارتفاع الأمواج الشديدة، ونشاط الرياح نتيجة عدم استقرار حالة البحر على سواحل البحر المتوسط من مطروح وحتى سيناء، في ظل التحذيرات من مجلس المدينة بعدم نزول البحر على الشواطىء المفتوحة، التي لا يوجد عليها حواجز خرسانية أو ألسنة وخلجان.

مستشفى مطروح يستقبل جثة الغريق

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، حالتي غرق من شاطىء الأصيل بمطروح، وهما كل من: السيد محمود محمد محمود 36 سنة من المنصورة جثة هامدة، وأحمد السيد محمود محمد 18 سنة المنصورة، مصاب نتيجة تعرض للغرق، وحالته العامة متوسطة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لابنه، من خلال فريق طبي متخصص في علاج حالات الغرق بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح الشديدة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من مترين إلى 3 أمتار، وتأثير ذلك سلبًا على حركة الملاحة البحرية، وعدم استقرار حالة البحر لمدة 72 ساعة، وهو ما أعقبة تحذيرات من مجلس مدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بعدم نزول المواطنين الشواطئ المفتوحة لعدم تعرض حياتهم للخطر.