غرق شاب أثناء الاستحمام بإحدى الترع في كفر الشيخ

غرق شاب مقيم بإحدى مركز فوه، بمحافطة كفر الشيخ، اليوم الخميس، في ترعة قبريط، وجرى انتشال جثته بمعرفة أهالي القرية، ونقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ لمديرية الأمن بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، لدسوق وفوه ومطوبس، يفيد بغرق شاب بترعة قبريط، بمركز فوه، وجرى انتشال الجثمان ونقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي.

الشاب غرق أثناء الاستحمام

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ والفحص، تبين غرق شاب يُدعى «أحمد.ل»، عمره 15 عاماً، مقيم بقرية قبريط، دائرة مركز فوه، حيث غرق بترعة القرية، أثناء الاستحمام، لعدم إجادته السباحة.

ووقع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان الشاب، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، ليُحرر بذلك المحضر رقم 2841 لسنة 2022م، إداري مركز فوه، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.