رئيس جامعة الإسكندرية: مركز تميز المياه يقدم أبحاثا علمية لترشيد الاستهلاك

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الباحثين والمتخصصين والخبراء بمركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية يبذلون جهودا كبيرة من أجل إيجاد حلول لمشكلات المياه المتوقعة في ظل النمو السكاني المتزايد.

جاء ذلك خلال الندوة الدولية الأولى لحلول المياه المستدامة في الإسكندرية، التي ينظمها مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة USAID، وبالشراكة مع ائتلاف من الجامعات المصرية والأمريكية، بهدف دعم التعلم والبحوث في مجال المياه.

مشروع المياه في جامعة الإسكندرية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا المشروع أصبح الآن صرحاً متميزاً يجري أبحاثا علمية مشتركة، ويساهم في تدريب وتأهيل الكوادر العلمية، ويعقد شراكات مع الجهات المتخصصة في مجال المياه توافقا مع الإستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وطالب «قنصوة»، المختصين بضرورة العمل على زيادة مصادر المياه في مصر بالتعاون مع شركاء المياه، فضلاً عن العمل على ترشيد استخدام المياه، معلنًا أن جامعة الإسكندرية تتبنى استراتيجية طموحة للتعاون مع قطاع الصناعة.

تعاون كبير بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية

فيما تقدمت ليزلي رييد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بالشكر لجامعة الإسكندرية لتنظيمها لهذا الحدث المميز، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المصرية من خلال مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، مؤكدة أن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة لكافة المعنيين بتبادل الأفكار والآراء والخبرات في مختلف مجالات المياه، كما يعد فرصة جيدة لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في البحث العلمي في مجال المياه.

شارك في الندوة الدولية، ليزلي رييد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسر خليل، مدير مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ورؤساء الجامعات ونوابهم، ورؤساء مجالس الشركات، وعمداء الكليات، وممثلي الهيئات المختلفة.