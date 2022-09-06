محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 50%

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، معرض "أهلاً مدارس"، الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين، وبالتعاون مع بعض سلسلة المكتبات المعروفة وشركات القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض، لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

"أهلاً مدارس" ببني سويف يضم أحذية وملابس وأدوات مدرسية

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، الذي يستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، ويضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها، بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والزي المدرسي، بتخفيضات تصل إلى 20% للكتب الخارجية، وبتخفيضات تتراوح ما بين 10 و15% للمستلزمات المدرسية، و50% لأحذية المدارس بمختلف أنواعها، فضلا عن تفقد أقسام المعرض الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والخضار، بجانب قسم لبيع الحلوى بأسعار مخفضة بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف.

"أهلاً مدارس" يستهدف رفع العبء عن المواطنين

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية، مشيداً بجودة المعروضات، خاصة أن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والإحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن للتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

محافظ بني سويف يتبادل الحديث مع المواطنين

كما تبادل المحافظ، الحديث مع المترددين على المعرض؛ لمعرفة آرائهم في المنتجات المقدمة، ومن جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، وشدد المحافظ على ضرورة التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ومدى توفير متطلبات الطلاب بكافة المراحل، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين، وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض من قبل أولياء الأمور لشراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم، موجها الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض.