أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات 2022.. دليل بالعناوين والتخفيضات

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، يسعى العديد من أولياء الأمور إلى معرفة أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات 2022، لشراء المستلزمات الدراسية بنسب مخفضة، قد تصل إلى 50%، في إطار سلاسل المعارض التي تطلقها لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية.

أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات 2022

حدد اتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات 2022، لتشمل المحافظة الواحدة أكثر من معرض بأسعار مخفضة تبدأ من 10% إلى 30%، بنسب متفاوتة من محافظة إلى أخرى.

أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات

نستعرض أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات 2022، على النحو التالي:

• الأقصر تضم 3 معارض:

- السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

نسبة التخفيض 25%.

• كفر الشيخ تضم معرضا واحدا:

- منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

نسبة التخفيض تصل إلى 50%.

• القليوبية تضم معرضين:

- بنها شارع فريد ندا «الأهرام».

- شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

نسبة التخفيض تصل إلى 30%.

• محافظة بني سويف تضم معرضا واحدا:

- خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

نسبة التخفيض من 10% إلى 30%.

• محافظة سوهاج تضم معرض واحد:

- مدينة ناصر بحى شرق سوهاج.

نسبة التخفيض من 25% إلى 30%.

• محافظة مطروح تضم 8 معارض، بمناطق:

- الحمام.

- العلمين.

- مرسى مطروح.

- سيدي براني.

- النجيلة.

نسبة التخفيض تصل إلى 7%.

• البحر الأحمر يضم معرضا واحدا:

- شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

نسبة التخفيض تصل إلى 25%.

• البحيرة تضم 4 معارض رئيسية و42 معرضا داخل القرى:

- دمنهور.

- إيتاي البارود.

- أبو حمص.

- كفر الدوار.

نسبة التخفيض تصل إلى 30%.

• الوادي الجديد تضم معرضين:

- شارع النبوى المهندس بالخارجة.

- ميدان المستشفى بالداخلة.

نسبة التخفيض من 10% إلى 25%.

• الدقهلية تضم معرضا واحدا:

- استاد المنصورة بشارع الجيش.

نسبة التخفيض تصل إلى 30%.