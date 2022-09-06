معرض «أهلا مدارس».. منتج مصري بجودة عالمية وأسعار مخفضة

يشارك عملاء جهاز تنمية المشروعات في معرض «أهلا مدارس»، لعرض منتجاتهم محلية الصنع من الملابس والوسائل التعليمية المختلفة، والحقائب المدرسية والأحذية والأدوات المكتبية.

أسعار مناسبة ونسب خصم مرتفعة

وأكد عملاء الجهاز أن المنتجات متوفرة بالمعرض بأسعار مناسبة ونسب خصم مرتفعة ولا تقل جودتها عن المنتجات الأجنبية حيث أوضحت أسماء سعودي، إحدى المشاركات، إن المعرض يعد فرصة لشراء جميع المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وجودة عالية موضحة أنها تعرض منتجاتها من الأدوات المكتبية المتنوعة من الأقلام والكشاكيل بأسعار مناسبة وتقل عن مثيلاتها خارج المعرض.

وأفادت «أسماء»، أن مشاركتها بالمعرض جعلتها تستأنف نشاطها بقوة بعد أن كانت تعتمد على البيع عبر الإنترنت مضيفة أن هذه هي المشاركة الثانية لها بمعرض «أهلا مدارس»، مشيرة إلى أنها تعرفت على خدمات الجهاز من خلال أحد البرامج التدريبية، ما ساعدها على إدراك أبعاد تكاليف مشروعها والتخطيط له بشكل سليم.

أحد المشاركين: فضلت التنازل عن جزء من هامش الربح

وأوضح محمود حمدي أحد المشاركين بالمعرض أن منتجاته من الحقائب المدرسية معروضة بسرعها المعتاد مشيراً إلى رغبته في محاربة الغلاء: «على الرغم من غلاء خامات التصنيع إلا أنني رفضت رفع الأسعار وفضلت التنازل عن جزء من هامش الربح».

ولفت إلى أن مشاركته في المعرض للمرة الأولى بعد استفادته من التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات: «في العام الماضي عندما تطلب مشروعي سيولة مالية توجهت إلى فرع الجهاز وساعدني على زيادة الإنتاج».

التسجيل في الجهاز للاستفادة من خدماته

في حين أكدت رحاب عصام، إحدى المشاركات بالمعرض أنها تطرح جميع ألعاب تنمية المهارات التي تقوم بتصنيعها بأسعار مخفضة، مضيفة أنها وظفت خبرتها في مجال تصميم الجرافيك وإنتاج تلك الألعاب للأطفال من مختلف الأعمار، وأوضحت أنها استطاعت التسجيل في الجهاز للاستفادة من خدماته والمشاركة في هذا المعرض مجانا.

الجدير بالذكر أن معرض «أهلا مدارس»، تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية في القاهرة برعاية وزارة التجارة والصناعة وذلك بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 1 -10 سبتمبر 2022.