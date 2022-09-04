إقبال كثيف على معرض «أهلا مدارس» لليوم الرابع.. تخفيضات تصل إلى 50%

شهد معرض «أهلا مدارس»، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على شراء المستلزمات الدراسية لليوم الرابع على التوالي، بسبب ما يقدمه المعرض من تخفيضات هائلة على أدوات الدراسة بنسب تبدأ من 20% حتى 50% عن أسعار الأدوات في المكتبات الخارجية، بناء على اتفاق بين وزارة التموين مع العارضين المشاركين في المعرض.

استمرار معرض «أهلاً مدارس» حتى 10 سبتمبر

ويستمر معرض «أهلا مدارس» حتى يوم 10 سبتمبر الجاري، في المكان الرئيسي له بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، فضلاً عن وجود 23 معرضًا فرعيًا آخرين منتشرين على مستوى المحافظات، لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل انطلاق العام الدراسي في الأول من أكتوبر المقبل، وفق الموعد المحددة من وزارة التربية والتعليم.

27 سيارة متنقلة ضمن معرض «أهلا مدارس»

كما وفرت وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يقرب من 27 سيارة متنقلة تحمل جميعها شعار «أهلا مدارس»، إذ تختص هذه السيارات ببيع الأدوات المدرسية في القرى والمراكز التي لا يتواجد فيها معرض فرعي، فضلاً عن تمركز عدد من السيارات في الميادين الرئيسية بالمحافظات لبيع المستلزمات المدرسية.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس»

أسعار الشنط محلية الصنع من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار الشنط المستوردة من 300 إلى 700 جنيه.

أسعار الكشكول 40 ورقة من 8 إلى 12 جنيهًا.

دستة الكراسات عدد 10 كراسات 45 جنيهًا.

دستة الكشاكيل 50 ورقة بسعر 65 جنيهًا.

الكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ونصف حتى 35 جنيهًا.

دستة الأقلام الرصاص عدد 12 قلمًا بـ15 جنيهًا.

دستة الأقلام الفرنساوي عدد 12 قلمًا بـ15 جنيهًا.

أسعار الأحذية من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار البلوزات المدرسية من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار زجاجات المياه من 50 إلى 150 جنيهًا.

اللانش بوكس من 70 إلى 180 جنيهًا.