مسعف وسائق يعيدان 2 مليون جنيه لأسرة متوفين بحادث على «صحراوي سوهاج»

عثر موظفان بهئية الإسعاف المصرية في سوهاج على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، أثناء عملهما في إسعاف المصابين بحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، والذي أسفر عن وفاة شخصين.

علاء أحمد، سائق، وعماد رويس، مسعف، يعملان على السيارة رقم 1318 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف مدخل جهينة الصحراوي، وفي أثناء عملهما عثرا على مبلغ مليون و923 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وسلما هذه الممتلكات لأهالي المتوفين بمركز شرطة جهينة بعد تحرير محضر تسليم أمانات، ورفضا أخد أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة، مؤكدين أن واجبهما الحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين في الحوادث.

مدير إسعاف سوهاج يشكر العاملين

ووجه الدكتور هاني فؤاد، مدير مرفق إسعاف سوهاج، الشكر للعاملين، مؤكدًا أن طاقم الإسعاف بمحافظة سوهاج يمتاز بإخلاصه وأمانته في العمل، وأن الأعمال التي يقوم بها هي دليل على أمانته.

يذكر أن الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم «ه د ص» على الطريق؛ مما نتج عنه وفاة «مصطفى محمود» 23 سنة، و«على محمد» 40 سنة، يقيمان بناحية قرية الشيخ دائرة مركز سوهاج، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تسليم المبلغ لأهالي المتوفين

وجرى تسليم المبالغ المالية على محضر تسليم أمانات بمركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج لذوي المتوفين، وكذلك تسليم عدد 2 هاتف محمول خاص بالمتوفين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.