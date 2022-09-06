طقس سوهاج اليوم.. تراجع نسبي في درجة الحرارة وزيادة نشاط الرياح

تشهد محافظة سوهاج تحسنًا نسبيًا في الطقس، إذ تتراجع درجات الحرارة تراجعًا طفيفًا، فوفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن درجة الحرارة العظمى بمحافظة سوهاج تسجل 37، وتسجل الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، ويكون الطقس حارًا نهارًا خاصة بفترات الظهيرة ومعتدل ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بدرجة الحرارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، زيادة نشاط الرياح على فترات متقطعة من اليوم؛ مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة؛ إذ تصل الرطوبة اليوم بمحافظة سوهاج إلى 25 تزداد بأماكن الظل، ووفقا لبيان الهيئة تسجل درجة حرارة شمال الصعيد 35 درجة مئوية وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

الخروج للمتنزهات

ومع انخفاض درجة الحرارة نسبيا بمحافظة سوهاج، يجد المواطنون متسعا للخروج لشاطىء النيل و للمتنزهات والحدائق خاصة عقب غروب الشمس، حيث يتردد البعض على الكورنيش الشرقي والغربي، حيث الحدائق الخاصة والعامة، مثل ممشى أهل سوهاج الذي يوفر نزهة مجانية على ضفاف نهر النيل للمواطنين.