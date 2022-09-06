رفع كفاءة شبكة كهرباء المنطقة الصناعية في المنيا بتكلفة 32 مليون جنيه

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة عددا من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، لبحث ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات ومتابعة المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة منها.

رافق المحافظ، إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ودكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، ودكتور محمد شكل، مدير إدارة تجميل المدن بالمحافظة.

رفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا حرصه الشديد على تهيئة مناخ الأعمال، واقتحام جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة، حيث يجري متابعة موقف جميع المشروعات ميدانيا، فضلا عن عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لدفع العمل في تلك المشروعات.

إقامة مشروع المشاتل على مساحة 8 أفدنة

وتفقد المحافظ مشروع المشاتل بالمنطقة الصناعية، والمقام على مساحة 8 أفدنة، ووجه بتشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل للاستفادة منه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم المشروعات الخضراء الذكية، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وحرص «القاضي» على متابعة العمل بمجمع الصناعات الصغيرة، المقام على مساحة 80 ألف متر ويضم 68 وحدة، وتفقد عددا من الوحدات التي تم تخصيصها وتعمل الآن، وقدم التهنئة لأصحاب الوحدات متمنيا لهم النجاح والتوفيق، كما وجه الدعوة لشباب المحافظة بسرعة التقدم للحصول على وحدة والبدء في مشروعاتهم الخاصة لدعم الناتج المحلي، كما تفقد مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة والتقى بأصحاب الوحدات واستمع إلى شكواهم ومشكلاتهم ووجه بدراستها والعمل على حلها.

رفع كفاءة شبكة كهرباء المنطقة الصناعية

وتابع المحافظ، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، عددا من المرافق الخدمية بقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء، بتكلفة 32 مليون جنيه، موجها بالالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حرصا على تحقيق الصالح العام.

كما تفقد «القاضي» محطة مياه المنطقة الصناعية وعددا من الآبار وكذلك محطة الصرف الصحي وبحيرات الأكسدة، لبحث مشكلة ضعف المياه والوصول إلى آلية لتطوير شبكة المياه ودراسة المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين، لتوفير كافة سبل الدعم الكامل للمشروعات.