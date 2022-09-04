الأوراق المطلوبة بجامعة المنيا الأهلية للحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت جامعة المنيا الأهلية عن بدء تلقي ملفات الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية عام 2022، المتقدمين بشكل مباشر للقبول بكلية الصيدلة بالعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من غد الإثنين.

الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية المعادلة بجامعة المنيا الأهلية

أولا: بالنسبة للطلاب الذين سبق لهم التقدم للتنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 عليهم إحضار المستندات الآتية وتقدم بالصالة المغطاة داخل حرم جامعة المنيا:

1- نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات والمواد التي درسها الطالب وجميع البيانات التي أجرى تسجيلها على شبكة الإنترنت.

2- صورة طبق الأصل من شهادة النجاح الأصلية مستوفاه جميع التصديقات والاختام.

3- صورة شهادة الميلاد المصرية كمبيوتر.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وجه وظهر.

5- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب «وجه وظهر».

6- صورة المستند الذي تفيد الإقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منه على الشهادة «للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة من خارج مصر».

7- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية «للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة من خارج مصر».

8- على الطالب المتقدم للتقديم المباشر لكلية الصيدلة جامعة المنيا الأهلية التأكد من أن المجموع الاعتباري يتناسب مع الحد الأدنى المعلن للقبول بجامعة المنيا الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 وهو «86.1%» قبل حضوره لتسليم أوراقه.

9- يتم قبول الطلاب وفقا للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات من عدد الطلاب المرشحين للجامعة الحاصلين على الثانوية المصرية عام 2022؛ وفي حالة زيادة الطلاب المتقدمين على النسبة المقررة يتم المفاضلة بينهم وفقًا للأعلى في المجموع الاعتباري مع مراعاة الشروط الداخلية للقبول بكلية الصيدلة.

الأوراق المطلوبة لغير المتقدمين بالتنسيق الحكومي

ثانيا: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» الذين لم يتقدموا للتنسيق الحكومي في العام الجامعي 2022/2023:

1- إفادة موثقة ومختومة من مكتب التنسيق «مقره جامعة عين شمس بالعباسية بمحافظة القاهرة» بالمجموع الاعتباري للطالب.

2- صورة طبق الأصل من شهادة النجاح الأصلية مستوفاة جميع التصديقات والأختام.

3- صورة شهادة الميلاد المصرية كمبيوتر.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- صور بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

6- صورة المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منه على الشهادة.

7- صورة طبق الأصل من شهادة التحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

8- على الطالب المتقدم للتقديم المباشر لكلية الصيدلة جامعة المنيا الأهلية التأكد من أن المجموع الاعتباري يتناسب مع الحد الأدنى المعلن للقبول بجامعة المنيا الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 وهو «86.1%» قبل حضوره لتسليم أوراقه.

9- يتم قبول الطلاب وفقا للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات من عدد الطلاب المرشحين لجامعة المنيا الأهلية في العام الجامعي 2022/2023 ؛ وفي حالة زيادة الطلاب المتقدمين على النسبة المقررة يتم المفاضلة بينهم وفقًا للأعلى في المجموع الاعتباري مع مراعاة الشروط الداخلية للقبول بكلية الصيدلة.