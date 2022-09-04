الأوراق المطلوبة للطلاب المقبولين بكلية الصيدلة بجامعة المنيا الأهلية

أعلنت جامعة المنيا الأهلية عن بدء تلقي ملفات الطلاب المقبولين للدراسة بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، بدءًا من غد الإثنين، ومكان تلقي ملفات الطلاب مبنى الصالة المغطاة داخل حرم جامعة المنيا.

الأوراق المطلوبة

وجاءت الأوراق المطلوبة للمقبولين بكلية الصيدلة جامعة المنيا الأهلية كالتالي:

1- استمارة نجاح الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- عدد 6 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند «للذكور- لتأجيل التجنيد».

5- بطاقة الترشيح.

6- ظرف ورق أبيض + حافظة بلاستيكية مغلقة بكبسولة.

7- صورة البطاقة الشخصية.

8- يرجى تصوير جميع مستندات الملف قبل تقديمه والاحتفاظ بها.

9- بيان بوسائل التواصل مع الطالب.

10- إيصال سداد الرسوم «59000 + 1500 جنيه مصروفات إدارية».

طريقة دفع المصروفات الدراسية

وتتم طريقة دفع المصروفات من خلال الوسائل التالية:

1- عن طريق بطاقة الائتمان «الفيزا كارت» بمقر تسليم ملف الطالب.

2- بأحد البنوك المصرية عن طريق حساب جامعة المنيا الأهلية الذي يمكن معرفته بمقر تسليم الملفات.

تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب إقليم الصعيد

وتعد جامعة المنيا الأهلية التي تقع بحي الجامعات بمدينة المنيا الجديدة، طفرة في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي بمصر لتقديمها خدمة تعليمية متميزة لطلاب إقليم الصعيد تتواكب مع تخصصات العصر الحديث ومتطلباته، حيث قد تضم تصميمها مبان ذكية ومرنة في ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع العالمية، لتقدم للمجتمع خريجين قادرين على مواجهة التحديات العالمية الجديدة، وإكسابهم المهارات الضرورية، التي يتطلبها سوق العمل الحديث.