مواعيد اختبارات القدرات للشهادات الفنية المؤهلة لفنون جميلة وتمريض المنيا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية المؤهلة للقبول بكليات الفنون الجميلة «فنون وعمارة» وكلية التمريض وذلك بدءًا من غد الإثنين وحتى الأربعاء 7 سبتمبر.

وتعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، وفي ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشروط القبول بهذه الكليات.

اختبارات قدرات كلية التمريض لأبناء المنيا فقط

وأكد «فرحات»، في بيان، أن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية لكلية الفنون الجميلة «عمارة» بجامعة المنيا سيؤديها طلاب محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد، وقنا وسوهاج، وأسوان والبحر الأحمر، والأقصر، وجنوب سيناء، وبني سويف، كما يؤدي اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية لكلية الفنون الجميلة «فنون» الطلاب بمحافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج، وجنوب الوادي، وبني سويف، بينما اختبارات القدرات لكلية التمريض ستقبلها الجامعة من محافظة المنيا فقط.

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الأحد المقبل

وتبدأ أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنيا الأحد 11 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبل، بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث، والأنشطة خلف كلية الطب بالحرم الجامعي، وتشمل تخصصات العظام و الرمد والجراحة العامة والجلدية والباطنة والقلب، حيث خصصت إدارة الجامعة أياما محددة لكل كلية لتوقيع الكشف الطبي وقسمت الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة إلى مجموعات حسب الأحرف الأبجدية.